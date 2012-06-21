Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж першої половини квітня колектив ДП «Авіакон», що в Конотопі на Сумщині, передав Збройним Силам України чотири модернізованих вертольоти Мі-8 МТВ-1, які будуть використовуватися у складі миротворчої місії ООН в Африці.
За словами директора підприємства Ігоря Марченка, навіть в умовах карантину конотопські ремонтники успішно виконують державні замовлення оборонного комплексу, завдяки чому Україна підтримує належну миротворчу репутацію на міжнародному рівні.
Модернізована техніка відзначається особливою надійністю, адже конотопські майстри внесли низку суттєвих рішень як технічних, так і організаційних. Зокрема, встановлено сучасне радіонавігаційне обладнання, авіаційний пошуковий прожектор, світлотехнічне обладнання, завдяки чому польоти вертольотів стали більш пристосованими насамперед у нічних умовах.
«Авіакон» залишається одним із провідних ремонтних підприємств України, яке спеціалізується на ремонті та модернізації вертольотів низки марок і модифікацій. Нещодавно підприємство розпочало освоювати ремонт вертольотів К-27.