Конспірологи, розшифрувавши записи великого вченого, зробили висновок, що Ісаак Ньютон передбачив точну дату кінця світу. З'ясувалося, що під час досліджень Ньютон часто використовував Біблію, вірячи, що Святе письмо допоможе йому зрозуміти таємницю майбутнього. Вченому вдалося визначити реальну дату апокаліпсису, а також описати події, з якими незабаром зіткнеться людство. Щоденники з записами про кінець світу знайшли і розшифрували конспірологи.
Ньютон шукав істину на сторінках головної книги християн - Біблії. Вчений вважав, що вивчаючи Святе письмо можна розгадати світові таємниці. Ньютон передбачив дату кінця світу. Апокаліпсис нібито повинен відбутися в 2060 році. Ньютон мав на увазі не кінець життя на Землі, а початок нової ери. На його думку, Ісус Христос в зазначену дату повернеться до людей і почне правити людством протягом 1000 років.
Вчені з Массачусетського університету дотримуються точки зору, згідно із якою вже з 2020 року Землю накриють множинні катаклізми. Фахівці за допомогою комп'ютерної моделі World One показали, що причиною масової загибелі землян стануть ядерні відходи, а також активні виверження вулканів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»