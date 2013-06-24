Керівництво Міністерства фінансів провело онлайн-консультації щодо відносин державного та місцевих бюджетів 2026 року. До обговорення долучилися понад 100 представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, департаментів фінансів облдержадміністрацій та м. Києва, центральних органів виконавчої влади, секретаріатів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Кабінету Міністрів.

«Пріоритетом держбюджету-2026 залишається фінансування сектору безпеки та оборони. Водночас ми зважаємо на потреби місцевого самоврядування, адже сильні громади — основа стійкості країни. Попередньо розрахунковий обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів на 2026 рік визначено на рівні показників 2025-го з урахуванням прогнозованого зростання», — наголосив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Серед основних оговорених тем — міжбюджетні відносини 2026 року, зокрема розподіл трансфертів, питання базової та реверсної дотації, а також підтримка фінансової спроможності громад, механізми зарахування ПДФО.

Окрему увагу учасники приділили фінансуванню освітньої та медичної галузей, компенсації різниці в тарифах, підтримці прифронтових територій і необхідності збереження справедливого підходу до розподілу дотацій.

«Триває етап підготовки проєкту державного бюджету України на 2026 рік. Усі пропозиції від асоціацій органів місцевого самоврядування буде ретельно опрацьовано, щоб забезпечити зважений розподіл ресурсів між державним і місцевими бюджетами. Трансферти з держбюджету й надалі залишатимуться важливою складовою фінансової бази місцевих бюджетів. Завдяки їм громади та регіони зможуть виконувати головні функції — від забезпечення теплопостачання до фінансування освіти й медицини. Розподіл коштів здійснюватиметься прозоро й справедливо, з урахуванням умов воєнного стану та потреб усіх громад, зокрема прифронтових», — зазначив заступник міністра фінансів Дмитро Самоненко.

За попередніми підрахунками, які здійснювали на основі Бюджетної декларації 2026—2028, серед головних напрямів у частині місцевих бюджетів: 36,5 млрд грн — додаткова дотація; 15,0 млрд грн — компенсація різниці в тарифах на теплопостачання; >120 млрд грн — галузь освіти (зокрема субвенція, облаштування безпечних умов у закладах освіти, побудова та облаштування укриттів, придбання шкільних автобусів та харчування); 29,5 млрд грн — базова дотація.

Зазначимо, базову дотацію 2026 року отримають 1027 територіальних громад та 18 обласних бюджетів, а реверсну дотацію сплачуватимуть 182 бюджети (з них чотири обласні). Розподіл базується на чисельності населення за даними Державної міграційної служби з урахуванням внутрішньо переміщених осіб.

Найближчим часом проєкт державного бюджету України на 2026 рік буде подано на розгляд уряду, після чого — до Верховної Ради України. Остаточні суми міжбюджетних трансфертів буде визначено після ухвалення Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» — не пізніше за 1 грудня, після підписання й офіційного оприлюднення, повідомляє Міністерство фінансів.