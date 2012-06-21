Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Увечері прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону затримали 29-річного мешканця міста Рахів. Під час патрулювання ділянки українсько-румунського кордону, що пролягає вздовж русла ріки Тиса, військовослужбовці зауважили чоловіка у гідрокостюмі, котрий виходив із води. Здійснивши попереджувальний постріл у повітря, прикордонники наздогнали та затримали контрабандиста, який спробував утекти. Після затримання чоловік повідомив, що проживає в Рахові і переправляв до сусідньої Румунії медичні маски. Оформивши протокол про затримання, працівники прикордонного підрозділу, спрямували документ до суду. Відтак Рахівський районний суд призначив правопорушнику адміністративне стягнення у вигляді 10 діб арешту.
Попри те, що течія у Тисі дуже стрімка, а рівень води високий, порушники кордону заради наживи на цій його ділянці часто ризикують життям. При тому, що цей заробіток є незаконним і суворо контролюється, потік бажаючих іти на нього не міліє, акцентують у Мукачівському прикордонному загоні.