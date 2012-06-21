Десятки підприємств Харківщини будуть завантажені роботою завдяки контрактам, підписаним у межах Х Міжнародного економічного форуму. Про це заявили в Харківській облдержадміністрації під час підбиття підсумків роботи форуму «Інновації, Інвестиції, Харківські ініціативи». Заступник директора департаменту економіки та міжнародних відносин ХОДА Олександр Лукашов зауважив, що цього року Харківщина задала новий еталон проведення міжнародних заходів. «Уперше такий український захід зібрав 18 послів та 6 посольських делегацій. На форумі було представлено топ-10 економік світу. Ми приймали чотири великі бізнес-делегації на чолі з послами Албанії, Литви, Канади та Японії. Важливо, що участь у форумі взяли керівники деяких великих корпорацій — японських Panasonic та Marubeni Corporation (входить до топ-5 торговельних компаній Японії). Південнокорейська Hyundai Motor, китайська Dongfang Electric, з якою ми активно підтримуємо відносини, швейцарська Nestle та інші», — розповів Олександр Лукашов.
Загалом у заході взяли участь представники 35 країн — це рекорд для харківського форуму і свідчення великого інтересу до економіки промислового сходу України, ініціатив і стилю роботи Харківської області. «Форум підтвердив, що ми створили майданчик, який задає ритм діловому життю регіону, дає змогу представникам великого, а в майбутньому, впевнений, і малого бізнесу знаходити партнерів», — наголосив директор департаменту. Цього року в межах форуму було підписано та акцептовано угоди на майже 6 мільярдів гривень.
Серед акцептованих угод — контракт про модернізацію ГЕС у Таджикистані. Переговори щодо цього розпочато на торішньому форумі, вони успішно завершилися, і підписання мало відбутися 29 вересня. Але за особистим проханням президента Емомалі Рахмона контракт буде підписано в Таджикистані. Укладено угоди із заводами Південкабель, Електроважмаш, Турбоатом. «Це головні підприємства машинобудування, кожен контракт яких автоматично завантажує десятки інших підприємств у всій Україні. Угоди, підписані на форумі Турбоатомом, завантажать не менш як чотири підприємства, майже 10 тисяч осіб забезпечать роботою і зарплатнею на три роки», — зазначив Олександр Лукашов.