Останню цьогоріч команду молоді Харківщини, яка виявила бажання проходити військову службу за контрактом, сформували та відрядили до навчальних центрів Збройних сил. «До групи новобранців входить близько півсотні осіб. А у грудні до війська вирушило близько 170 жителів області, 32 з яких уже брали участь у бойових діях», — розповів Укрінформу військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату полковник Юрій Калгушкін.
Загалом упродовж 2018 року на Харківщині понад 2000 осіб оформили особові справи військовослужбовців служби за контрактом. Кожен третій з них — з бойовим досвідом. В облвійськкоматі відзначили високий моральний дух і патріотизм цьогорічних контрактників. Їх абсолютно не лякає можливість проходити службу в зоні проведення ООС чи у складі українського миротворчого контингенту. Через це приблизно 70% з них поповнили лави Сухопутних військ, воїни яких виконують відповідальні бойові завдання на Донбасі.
Пріоритети у роботі військкомів 2019 року — відбір контрактників для ДШВ, морської піхоти, бойових з’єднань Сухопутних військ.