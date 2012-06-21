Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило для обговорення проєкт закону «Про оцінку впливу іноземних інвестицій на національні інтереси та безпеку». Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його створено для врегулювання відносин, що пов’язані зі здійсненням іноземних інвестицій у підприємства, що мають стратегічне значення, відповідно до міжнародних практик та стандартів, впроваджених у країнах ЄС та США.
Так, 19 березня 2019 року Європейський парламент та Рада Європи ухвалили регламент ЄС 2019/452, що встановлює рамковий механізм перевірки прямих іноземних інвестицій. Такою була реакція ЄС на виклики, пов’язані зі зростанням прямих іноземних інвестицій, передовсім китайських, у стратегічні активи у країнах — членах ЄС. Це робили для уникнення концентрації іноземного капіталу у визначених секторах економіки з огляду на національні інтереси та безпеку.
У країнах ЄС уповноважені органи, відповідальні за проведення процедури перевірки іноземних інвестицій, — міністерства економіки, у США — міжвідомчий орган, комітет з іноземних інвестицій (CFIUS). А в Україні такої системи не існує, хоч потреба у ній нагальна, особливо з урахуванням запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення. У разі ухвалення законопроєкту укладання правочинів щодо таких земель підлягатиме обов’язковій оцінці їх впливу на національну безпеку.
У тексті законопроєкту йдеться, що оцінці впливу підлягають правочини, укладання яких передбачає набуття іноземним інвестором або його афілійованими особами права розпоряджатися більш ніж 25% загальної кількості голосів, що припадають на голосуючі акції (частки), які складають статутний (складений) капітал підприємства у стратегічній сфері. Оцінка ризиків стосується і випадків, коли укладання правочину передбачає набуття іноземним інвестором або його афілійованими особами права призначати одноосібний виконавчий орган та/або більш ніж 25% складу колегіального виконавчого органу підприємства у стратегічній сфері.
Те саме стосується і можливості обирати більш ніж 25% складу директорів (наглядової ради) чи іншого колегіального органу управління підприємства стратегічної сфери, блокувати рішення органів управління підприємства, здійснювати на ньому управлінські функції, контролювати його діяльність. Контроль поширюється на правочини купівлі-продажу, дарування, міни, спільної діяльності, оренди, довірчого управління, користування та інші угоди щодо придбання іноземним інвестором майна стратегічного підприємства, вартість якого становить 25 і більше відсотків вартості активів підприємства.
Іноземні інвестиції у стратегічних сферах слід погоджувати з Міжвідомчою комісією з питань оцінки впливу іноземних інвестицій на національну безпеку України. Законопроєкт містить перелік документів, необхідних для такого погодження, які подають до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, а також порядок створення і діяльності міжвідомчої комісії. Очолювати її, згідно із законопроєктом, має міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. З повним текстом законопроєкту та супровідних документів можна ознайомитися на сайті міністерства за посиланням: http://www.me.gov.ua/Documents/.