Аудитори Херсонщини провели державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів Олешківського району за період від 01.01.2014 р. до 31.08.2017 р. та розробили пропозиції для їх наповнення. Як повідомляє прес-служба Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області, результати фінансового контролю свідчать про факти неефективного витрачання коштів і незалучення всіх можливих резервів для наповнення місцевих скарбниць.
Фахівці підрахували, що міськрада, зокрема, недоотримала за паркувальні місця для транспортних засобів на території міста Олешки 404,7 тисячі гривень, через що Олешківській міській раді запропоновано розробити й затвердити правила паркування транспортних засобів. Крім того, через незастосування ставки орендної плати на ділянки, громада недоотримала понад 480,3 тисячі гривень. Також органи самоврядування не ухвалили ставки для укладення договорів на оренду земель сільгосппризначення, через що бюджети всіх рівнів недоотримали загалом 540 тисяч гривень. Водночас Брилівська селищна рада внаслідок порушення орендарями вимог земельного законодавства зазнала збитків на суму понад мільйон гривень.
Районна лікарня проводила медичні обстеження за заниженими тарифами, що не відповідали обсягам фактичних витрат, на суму понад 950 тисяч гривень. Тому лікарні слід підготувати й подати до райради обґрунтовані тарифи на платні медичні огляди, а Олешківській районній раді затвердити їх рішенням сесії.
Державні аудитори рекомендують районній владі створити окремий підрозділ саме для здійснення постійного внутрішнього контролю за використанням бюджетних коштів і комунального майна, а також задля зміцнення стану фінансово-бюджетної дисципліни на території Олешківського району.
Леонід КАЛІНІЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»