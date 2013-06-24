У понеділок під головуванням першого віцепрем’єр­міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля відбулося чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області, на якому заслухали доповіді представників енергетичних компаній, Мінрозвитку, керівництва Київської області та м. Києва.

Денис Шмигаль наголосив, що ремонтні роботи на об’єктах генерації та розподілу електроенергії тривають цілодобово. За його словами, через низькі температури у вівторок та середу діятимуть складні графіки відключень — подібні до понеділкових, попри часткову підтримку енергосистеми сонячною генерацією в денні години.

Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики також повідомив, що триває перегляд переліку об’єктів критичної інфраструктури. За його словами, лікарні, водоканали та об’єкти соціальної сфери буде забезпечено електроенергією першочергово. Інші установи поступово буде переведено на автономну роботу та забезпечено генераторами.

«Такий крок дасть змогу вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів», — наголосив Денис Шмигаль.

На засіданні штабу порушили питання справедливості розподілу електроенергії. Денис Шмигаль доручив Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, щоб забезпечити рівні умови для всіх споживачів. Він повідомив, що днями від міжнародних партнерів надійшло 78 тонн допомоги.

«9 лютого до хабів Міненерго надійшло 14 вантажів допомоги від партнерів. Це 78 тонн енергетичного обладнання. Зокрема, п’ять силових трансформаторів з Азербайджану, десять потужних генераторів з Італії. Уже в дорозі допомога від ЄС, Австрії, Японії, Литви, Люксембургу, Італії, Чехії, Нідерландів, ПРООН та UNICEF/WASH. Дякуємо всім нашим партнерам», — наголосив Денис Шмигаль, повідомляє Міненерго.