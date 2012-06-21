Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У разі узгодження питання на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 серпня, пропуск громадян на КПВВ «Станиця Луганська» буде припинений з 27 до 31 серпня включно. У цей час тут проводитимуть роботи із монтажу тимчасових конструкцій та споруд на території пункту пропуску, а також їх підключення до мереж електро- та водопостачання та водовідведення.
Зрозуміло, що такі роботи неможливо проводити під час роботи пропускного пункту. Адже щоденно контроль проходять понад 10 тисяч осіб.
«Прошу громадян завчасно спланувати свої поїздки, з урахуванням можливого припинення роботи КПВВ та із розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Адже все робиться виключно для підвищення комфорту перетинання лінії розмежування», – говорить заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
Роботи з облаштування сервісної зони контрольно-пропускного пункту «Станиця Луганська» розпочнуться 6 серпня, і проходитимуть спочатку без припинення його роботи. З бюджету області на зазначені цілі виділено понад 15 мільйонів гривень.