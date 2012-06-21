Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині ТОВ «Сумигаз Збут» урізноманітнює сервіс для своїх клієнтів, аби ті не марнували час у чергах, а могли швидко і без проблем одержувати набір відповідних послуг.
Як повідомила пресслужба ТОВ, усе більшої популярності набуває онлайн-сервіс Viber-бот, яким зараз уже користуються 15 тисяч споживачів. Таким чином вони можуть керувати п’ятьма особовими рахунками.
Активно використовується також «Особистий кабінет», де також надається низка зручних послуг. Зокрема, можна надіслати газовикам повідомлення, замовити зворотній дзвінок, завантажити квитанцію на оплату тощо.