Про культуру доброчесності як рушійну силу сталого розвитку Прем’єр-міністр Володимир Гройсман говорив у стінах Fairmont Grand Hotel Kyiv. Там він мав зустріч із представниками бізнесу під час спеціально зорганізованого круглого столу. Глава уряду наголосив, що в межах реформи контролюючих органів та забезпечення доброчесності у відносинах держави й бізнесу ініційовано створення спільної з бізнесом робочої групи для напрацювання й внесення до Верховної Ради проекту закону про відповідальність працівників правоохоронних органів за неправомірні дії, зокрема обшуки на підприємствах. Він укотре нагадав, що безкарність породжує свавілля, а відтак — постійні скарги бізнесу на роботу правоохоронних і контролюючих органів. У цьому контексті «доброчесність» є важливим словом — це поняття має стати нормою поведінки як для влади, так і для бізнесу. Досягненню мети, на думку Володимира Гройсмана, сприятиме напрацювання відповідних юридичних ініціатив.

«Коли бізнес у чомусь помиляється, перед ним завжди постає перспектива відповідальності. Але чому ми досі не привели до відповідальності корупціонерів у погонах, тих, хто давить і створює надмірний тиск на бізнес? Це треба врегулювати не словами, а конкретними юридичними рішеннями… Тож я ініціюю створення робочої групи, щоб за 2—3 тижні розробили і внесли в парламент законопроект, який передбачає притягнення до кримінальної відповідальність представників контролюючих структур за надмірний тиск на бізнес, що реально працює. Ми в уряді маємо повну політичну волю сформувати такий законопроект, але прошу асоціацію, бізнес направити своїх юристів. Нам не потрібно 20 осіб. Ми об'єднаємося, швидко зробимо законопроект, обговоримо, направимо його в парламент. Я б дуже хотів, щоб ті, хто насправді заважає бізнесу, несли за це відповідальність», — наводить слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Глава уряду також підкреслив, що треба нарешті поставити крапку в питаннях тиску на бізнес. Для цього необхідно «ставити вимоги доброчесності до бізнесу, говорити про доброчесність тих, хто контролює бізнес».

Окрему увагу приділили контролю експорту й напрацюванням критеріїв роботи для експортерів. «Ми зможемо сформувати відкриті моделі, які не дадуть нікому можливостей для зловживань», — запевнив присутніх Володимир Гройсман.

Він нагадав і про інші урядові ініціативи. Наприклад, у вересні згідно з рішеннями, ухваленими на великому зібранні представників бізнесу за участю Президента, урядовців, представників парламенту та Генеральної прокуратури, стартував процес випрацювання проекту закону про єдину інтелектуальну Службу фінансових розслідувань. Його драфт очікується протягом наступних 10 днів. «Тоді ми також ухвалили спільну позицію про «маски-шоу-стоп», аби бойові підрозділи не використовували для тиску на бізнес. Я дав відповідні доручення МВС, ДФС, і минулого тижня аналогічне рішення ухвалив Генеральний прокурор. Це добрий сигнал до того, що ми маємо змінювати культуру відносин. І тут я союзник бізнесу й прихильник ідеї створення належного бізнес-клімату в державі», — підкреслив глава уряду.

Він зазначив, що настав час формування сталого інвестиційного клімату в Україні — зрозумілого, незмінного, прозорого й сприятливого. «Україна може стати однією з найміцніших економік на континенті. Для мене важливо, щоби ті, хто інвестує в економіку держави, були успішними», — наголосив Прем’єр-міністр.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»