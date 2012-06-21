Депутати Маріупольської міської ради ухвалили рішення про присвоєння посмертно звання «Почесний громадянин Маріуполя» полковникові СБУ Олександрові Хараберюшу. Серед багатьох претендентів він став єдиним, кого цього року саме так вшанували маріупольці.
Мужній офіцер запам’ятався землякам насамперед успішною боротьбою з озброєними бандитами, які навесні 2014 року тероризували місто: він брав участь у резонансних затриманнях терористичних банд «Мангуста» і «Чечена». Працюючи в контррозвідці, Олександр Хараберюш був грозою зрадників-перевертнів серед вітчизняних правоохоронців та російських диверсантів, адже під його керівництвом викрито й затримано понад 120 агентів і терористів. Отож не випадково після знешкодження цих ворогів у «ДНР» свого часу заочно винесли смертний вирок Олександрові Хараберюшу.
Загинув офіцер 31 березня 2017 року внаслідок потужного вибуху його автомобіля, що кваліфіковано як терористичний акт у відповідь на професійну діяльність загиблого. Невдовзі вдалося встановити, що вибухівку в автомобіль непомітно заклала жінка, а восени того самого року правоохоронці затримали в Одесі підозрювану у скоєному. За свою роботу вона отримала 15 тисяч доларів і з біометричним паспортом мала намір втекти з України.