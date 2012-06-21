Коня, що заблукав у столиці Уельсу Кардіффі, повантажили в автобус, щоб повернути господарям. Про це повідомляє портал UPI.
Офіцери поліції Південного Уельсу опублікували в Twitter фотографію коня з міського автобуса. Тварина була знайдена на жвавій дорозі, через що на трасі утворився затор. За допомогою декількох добровольців поліцейським вдалося зловити коня, а водій автобуса, що проїжджав повз них, запропонував допомогти з транспортуванням незвичайного пасажира.
У результаті вже через 5 хвилин втікача повернули його власникам, а ось автобус довелося відправити в парк, щоб гарненько почистити після такого дивного рейсу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»