У Сумах відбувся форум «Кооперація в аграрній сфері як запорука зміцнення малого та середнього бізнесу Сумщини», в якому взяли участь представники фермерських господарств, обласної влади, Департаменту агропромислового розвитку.
Як зазначалося, зараз у краю діють 18 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, більшість з яких багатофункціональні, а третина створена за підтримки спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, спрямований на громаду
Обласна влада постійно проводить організаційну робота щодо розвитку аграрної кооперації та сільських територій регіону
Зокрема, реалізується Програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року, якою передбачено надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання агропромислового комплексу, в тому числі і сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам.
Як повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, понад 90 відсотків видів продукції, що сьогодні користується попитом на ринку, виробляється саме в особистих селянських господарствах, і ця тенденція зберігатиметься.
Зараз акцент необхідно роботи насамперед на виробництві плодово-ягідної продукції та молочарстві.