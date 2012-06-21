Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На об’єктах системи водопостачання координаційна група антитерористичного центру при управлінні СБУ в Тернопільській області організувала планові командно-штабні навчання. У них також взяли участь, крім представників підрозділів Служби безпеки України, підрозділи поліції, рятувальники, нацгвардійці, військовослужбовці, які працюють чи несуть службу в краї.
Як поінформували у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю управління СБУ в Тернопільській області, під час навчань відпрацьовували цілий комплекс заходів з виявлення та знешкодження умовних терористів. Увагу зосередили й на локалізації можливих наслідків, пов’язаних з діяльністю таких осіб, що цілеспрямовано застосовують насильство чи злочинні погрози.
Крім того, на командно-штабних навчаннях перевірили, як захищені міські об’єкти критичної інфраструктури, наскільки відповідні підрозділи готові запобігти надзвичайним подіям, які можуть спричинити своєю злочинною діяльністю терористи.