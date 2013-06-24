Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зустрівся зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером. Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію та зусилля, спрямовані на досягнення і забезпечення сталого тривалого миру в нашій державі, зокрема в контексті гарантій безпеки для України.

Окремо йшлося про можливості для оборонної співпраці між Україною та Альянсом. Патрік Тернер зазначив, що йдеться не лише про те, що Україна потребує допомоги, а про те, що наша держава є повноцінним партнером НАТО у безпековій сфері. Він відзначив стрімкий розвиток української оборонної промисловості, зокрема розроблення та виробництва дронів.

Тарас Качка закликав союзників продовжувати підтримку України, зокрема фінансову, задля забезпечення обороноздатності та стійкості нашої держави в умовах повномасштабної війни, що триває. У цьому контексті було наголошено на важливості реалізації рішення саміту в Гаазі щодо зобов’язань щорічно інвестувати 5% ВВП у ключові потреби оборони і безпеки до 2035 року. Ці інвестиції забезпечать сили, можливості та ресурси, необхідні для виконання основних завдань Альянсу: стримування і оборона, запобігання і врегулювання криз, безпека через співпрацю.

Співрозмовники погодились із необхідністю забезпечення спроможностей Збройних Сил України в довгостроковій перспективі. «Ми вже досягли високого рівня в посиленні спроможностей нашої армії й маємо намір підтримувати цей прогрес. Сильна армія навіть у мирний час — важливий елемент безпеки для України», — зазначив віцепрем’єр-міністр.

На зустрічі також ішлося про розширення співпраці через наявні механізми, зокрема такі, як фінансовий інструмент ЄС SAFE, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.