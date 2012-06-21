Знайдений на дні Нілу корабель, що зберігся з часів Стародавнього Єгипту, підтвердив достовірність записів Геродота, яким майже дві з половиною тисячі років. Про унікальну археологічну знахідку, яка була зроблена в Єгипті, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні наукові видання.
Древнє судно, що пролежало на дні річки Ніл більше 2000 років, відноситься до типу кораблів, який згадується в «Історії» Геродота. У тексті, який був опублікований давньогрецьким істориком близько 450-го року до н. е., є опис єгипетського вантажного судна під назвою баріс. Згідно зі схемою барису, яку свого часу намалював Геродот, у корабля було кермо, яке проходило крізь отвір у днищі. Але археологи досі не знаходили доказів існування таких кораблів у древніх єгиптян.
«Судно пролежало у воді тисячі років, але на диво добре збереглося, тому ми можемо отримати масу цінних даних, досліджуючи його. Кораблі такого типу описував Геродот в своїх записах - у нас немає сумнівів, що це саме баріс», - говорять дослідники.
Як зазначив археолог Даміан Робінсон з Оксфордського центру морської археології (Великобританія), корабель був виявлений при розкопках на території давньоєгипетського міста Геракліон. Дві з половиною тисячі років тому це місто було одним з найважливіших портів Стародавнього Єгипту.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»