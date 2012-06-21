Німеччина підтримуватиме Україну в питаннях стримування російської збройної агресії зокрема шляхом забезпечення військової присутності кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі. Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолія Петренка з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії федерального МЗС Німеччини Міхаелем Зільбертом і парламентським держсекретарем Бундесверу Томасом Зільберхорном, повідомляє прес-служба Міноборони.
Анатолій Петренко поінформував співрозмовників про ситуацію на Донбасі та в Азовсько-Чорноморському регіоні, яка характеризується нарощуванням наступальних угруповань поблизу державного кордону України й мілітаризацією Кримського півострова зокрема з розміщенням ракетних комплексів, що загрожують східноєвропейським країнам.
Сторони обговорювали перспективи введення миротворчої місії на сході України та розміщення в Чорному й Азовському морях спостерігачів ОБСЄ для недопущення ескалації збройного конфлікту і заходи, яких вживають для цього. Ішлося й про загальну стратегію звільнення полонених Росією українських моряків, стан здоров’я яких останнім часом погіршився і викликає занепокоєння. Німецька сторона запевнила в готовності домагатися їхнього звільнення.
Сторони розглянули перспективи розширення військово-технічної співпраці між двома країнами, нарощування військово-морських спроможностей нашої держави. Адже набуття Міністерством оборони України повноважень стосовно закупівель озброєння та військової техніки, іншого майна за імпортом відкриває для цього нові можливості. Наголошували й на важливості подальшої підтримки України на шляху євроатлантичної інтеграції.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»