Виїзне засідання у пункті пропуску через державний кордон «Нові Яриловичі» провела міжвідомча робоча група з питань координації інтегрованого управління кордоном під головуванням віцепрем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби. За підсумками обговорення група ухвалила план роботи на 2020 рік з упровадження стратегії інтегрованого управління кордоном.
Урядовцеві продемонстрували автоматичний обмін інформацією між прикордонниками й митниками, використання планшетів, сканерів, відеофіксацію автомобілів, безпілотних літальних апаратів тощо.
«Раніше громадяни, перетинаючи кордон, мали проходити дві окремі перевірки: у прикордонника й митника. Нові пункти забезпечують принцип «єдиного вікна». Бази прикордонників і митників об’єднано. Це зручно, швидко, комфортно», — зауважив Дмитро Кулеба.
«Особливість цього пункту пропуску — в ньому реалізовано пілотний проєкт з оптимізації контрольних процедур. Це створює комфортні умови подорожувальникам. Цей проєкт вже довів ефективність, і ми плануємо поширити його на інші пункти пропуску», — додав перший заступник голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко.
Віцепрем’єр пояснив, що кордон і його інфраструктура — це імідж та обличчя держави: «Нам потрібна тісна взаємодія з нашими партнерами та сусідами, насамперед із країнами ЄС, аби ми рухалися синхронно».
Дмитро Кулеба запевнив присутнього на засіданні голову Консультативної місії Європейського Союзу Антті Хартікайнена, що Україна прагне тісно співпрацювати з ЄС у впровадженні інтегрованого управління кордонами.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»