Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Європейська Комісія хоче продовжити термін закриття своїх зовнішніх кордонів до 15 травня, щоб таким чином продовжувати боротьбу з Covid-19, про це «Урядовомк кур' єру» повідомили у пресслужбі ЄК.
Вперше заборона на здійснення неважливих поїздок до ЄС була введена 17 березня терміном на 30 днів. «Однак досвід держав-членів та інших країн, які потерпають від пандемії, засвідчив, що для ефективності заходів у боротьбі з поширенням вірусу необхідно більше ніж 30 днів», - йдеться у повідомленні. На сьогодні оцінки Єврокомісії щодо поточної ситуації вказують на зростання кількості нових випадків та смертей у країнах ЄС, а також на прогресування пандемії за його межами, у тому числі в країнах, звідки щороку мільйони людей приїжджають до ЄС.
«Хоча ми можемо побачити перші обнадійливі результати, продовження терміну обмежень на подорожі необхідне, щоб знизити ризик поширення хвороби. Ми ще не можемо відчинити наші двері, поки не убезпечимо наш будинок», - пояснив віцепрезидент ЄК з питань просування європейського способу життя Маргаритіс Шинас. Тим часом у Єврокомісії наголосили, що внутрішній ринок ЄС має продовжувати функціонувати належним чином, щоб забезпечити вільну і швидку циркуляцію товарів.
Заборона на в’їзд на територію країн Євросоюзу не стосується громадян ЄС та членів їхніх родин, дипломатів, громадян третіх країн, які мають довгостроковий вид на проживання, а також «специфічних категорій громадян, які здійснюють життєво важливі функції, такі як працівники медичної сфери та люди, які виконують сезонні сільськогосподарські роботи».