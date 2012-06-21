Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Кожен четвертий бельгієць планує поїхати у відпустку цього року, попри пандемію коронавірусу COVID-19. Про це свідчать результати опитування, оприлюднені міністром туризму регіону Валлонії Валері Де Буе. Однак двоє з трьох опитаних мають намір провести відпустку недалеко від дому, від’їхавши не далі, ніж на 200 кілометрів. 55% валлонців та 59% фламандців взагалі не мають наміру їхати у відпустку цього літа. Майже половина опитаних була змушена змінити свої початкові плани на відпустку у зв’язку з поширенням епідемії.
Намір більшості бельгійців залишатися протягом відпустки у своєму регіоні став хорошою новиною для регіональних туристичних бюро. Вони сподіваються, що це позитивно вплине на розвиток туризму в Бельгії. Серед плюсів такого відпочинку більшість опитаних називали цікаві прогулянки, мальовничі міста й села, природні пам’ятки, екскурсії та тематичні парки.
А президент Франції Еммануель Макрон закликав своїх співвітчизників не будувати великих планів на відпустки. «Ще рано говорити про те, як ми зможемо провести наш літній відпочинок», — сказав він і пообіцяв, що зрозумілішою ситуація стане на початку червня. Проте президент застеріг, що на далекі міжнародні подорожі сподіватися не варто. «Ми відпочиватимемо серед європейців», — сказав Еммануель Макрон, натякнувши таким чином на те, що влітку ЄС все-таки відкриє внутрішні кордони.