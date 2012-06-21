Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Реабілітацію цілющими радоновими водами, якими славиться древній Корець на Рівненщині, тепер розглядають як складову медичного туризму.
Невдовзі в Корецькій обласній лікарні відновного лікування проходитимуть додаткову реабілітацію учасники АТО-ООС. Перших 10 захисників України тут приймуть одразу після завершення карантину: відповідні умови для них вже створені. Про це домовився голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль із керівником медзакладу та начальником обласного госпіталю для ветеранів.
Цілющі радонові води лікують захворювання опорно-рухового апарату, що сприяє відновленню після травм. Потужність лікарні — 50 стаціонарних ліжок, тож у рік тут можуть отримати допомогу 1300 пацієнтів. Оскільки найближчий радоновий санаторій — у Житомирській області, то в корецької лікарні є перспектива для розвитку. До того ж, її старим приміщенням уже зацікавилися інвестори, які хочуть перетворити його на чотириповерхове та створити тут більш комфортні умови.