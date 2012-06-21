Запорізьку область відвідала бізнес-делегація Республіки Корея у складі представників компаній GDC Consulting та GS Engineering and Construction. Основна мета візиту — вивчити перспективу реалізації на території Запорізької області інвестиційних проектів у галузі альтернативної енергетики.
Під час зустрічі делегації із заступником голови Запорізької ОДА Олександром Бабаніним генеральний менеджер GS Engineering and Construction заявив про наміри побудувати сонячну електростанцію потужністю 35 МВт. А представників компаній було поінформовано про вільні земельні ділянки для реалізації проектів у галузі альтернативної енергетики, а також про організаційні та юридичні процедури, необхідні для будівництва станції та під’єднання її до електромережі України.
За підсумками візиту було сформовано перелік земельних ділянок, які зацікавили потенційних інвесторів, також досягнуто домовленості щодо надання необхідної інформації для розроблення техніко-економічного обґрунтування. Якщо питання інвестування вирішать позитивно, розглядатимуть відкриття у Запоріжжі офісу компанії GS Engineering and Construction для пришвидшення реалізації проекту.
А ще представники корейського бізнесу розглянули перспективи використання лігніну як сировини для енергогенерації й відвідали сонячну електростанцію у місті Токмаку для ознайомлення з практикою реалізації таких проектів.
ДОВІДКА «УК»
Як частина GS Group GS Engineering and Construction відокремилася від компанії LG у 2005 році, щоб сконцентруватися на енергетиці і будівництві. Нині компанія управляє енергогенеруючими підприємствами у світі загальною потужністю 6876 МВт.