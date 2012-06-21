Корейські вчені провели низку досліджень, в ході яких було з'ясовано, скільки годин вночі потрібно спати кожній людині, щоб бути здоровою.
Автори дослідження провели експеримент, в якому взяли участь майже 135 тисяч добровольців у віці від 40 до 69 років. Вони проаналізували дані про особливості сну цих людей, крім того, учасники здали аналіз крові і сечі, а також ДНК.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ніч без сну змінює структуру ДНК – медики
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вишневий сік покращує сон, допомагає схуднути і знижує біль
Завдяки цій інформації, вченим вдалося виявити зв'язок між 10-годинним (і більше) сном і високим відсотком хвороб, пов'язаних з ожирінням, артеріальною гіпертензією. Також, у людей, які сплять 10 і більше годин виявили високі показники рівня холестерину та цукру. У тих учасників, які спали менше семи годин, в крові був виявлений високий рівень міді, що свідчить про підвищення ризику захворіти на онкозахворювання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені: «Совам» жити важче, ніж «жайворонкам»
Таким чином, вчені прийшли до висновку, що найбільш корисно спати 8-9 годин поспіль, щоб залишатися здоровим.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»