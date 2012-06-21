Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як вважають психологи, безконтрольне використання Інтернету негативно впливає на розвиток дитини. Вони радять батькам домовлятися з дітьми про кількість часу, проведеного в мережі, а також не залишати наодинці із телефоном.
Разом із тим ще кілька років тому підприємець із Черкас Віктор Євпак разом із командою розробив спеціальний додаток до смартфона, який обмежує використання Інтернету. Хоч досі додаток, орієнтований на ринок США, не був популярний в Україні, проте його автор вважає, що нині настає пора активного його застосування. За допомогою розробки можна обмежувати час перебування за планшетом і телефоном. А ще — блокувати шкідливий контент і встановлювати ліміт на користування іграми. Для цього додаток слід установити в телефоні когось із батьків, а також на девайсі самої дитини. Аби одержати додаток на пільгових умовах, потрібно зареєструватися за посиланням https://kidslox.com/cherkasy.