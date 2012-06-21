Нині можна знайти багато різних даних про те, яким корисним є риб'ячий жир для здоров'я людини. Особливо популярною ця інформація була минулого року. Однак американські вчені прийшли до висновку, що регулярне вживання риб'ячого жиру може принести відчутну користь не всім людям, а лише тим, у кого відповідний генотип. Дані дослідження надруковані у PLOS Genetics.



Під час експерименту медики вивчали як впливає риб'ячий жир на тип жиру в крові і маркери серцево-судинних хвороб в організмі людини. Спостереження, що тривали кілька років, показали, що омега-3 жирні кислоти, якими багатий риб'ячий жир, мають властивість істотно знижувати ймовірність виникнення серцевих хвороб. Але не для всіх. Людям з «неправильним» генотипом риб'ячий жир тільки зашкодить, привівши до виникнення захворювань, від яких треба рятувати.



У ході проведення сканування геному сімдесяти тисяч добровольців, частина яких вживала риб'ячий жир, а інша ні, фахівці виявили, що він на всіх впливає по-різному. У тих людей, у яких був генотип AG, риб'ячий жир привів до зниження небезпечних для здоров'я тригліцеридів в організмі. Добровольці ж з генотипом АА риб'ячим жиром цей показник тільки збільшили. Все це говорить про те, що будь-які добавки до їжі слід приймати тільки після консультації з сімейним лікарем.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»