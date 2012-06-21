Ірландський боєць змішаного стилю (ММА) Конор Макгрегор розповів про подальші професійні плани. Про це повідомляє TMZ.
«Подивимося що буде далі. Я хочу, щоб мій наступний бій був справжньою битвою. Справжньою бійкою. А справжні бійки у нас де? Так, наступний мій бій буде за правилами змішаних єдиноборств », – заявив спортсмен.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», у серпні 2017-го боєць програв Флойд Мейвезер у боксерському поєдинку. Американець виграв технічним нокаутом в 10-му раунді.
Останній свій бій за правилами ММА 29-річний cпортсмен провів у листопаді 2016 року, достроково перемігши американця Едді Альвареса. Всього в активі ірландця 21 перемога і три поразки в 24 боях. Макгрегор – діючий чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату в легкій вазі.