Коні британської королеви Єлизавети ІІ за останні 30 років принесли їй майже 7 мільйонів фунтів стерлінгів призових (7,5 млн євро). Про це повідомляє The Telegraph.
Зазначається, що минулий рік був рекордним для королеви. Кінні перегони принесли їй у 2016 році одразу 557,6 тисяч фунтів.
На рахунку коней королеви 451 перемога, яка здобута в 15,9% змагань.
Нині королева посідає 11-е місце у турнірній таблиці власників коней з 18 перемогами.
Найуспішнішим є кінь Мерлін, який виграв три з восьми перегонів і приніс власниці майже 22 тисячі фунтів.
Її Величність має давно цікавиться розведенням коней і щоранку за сніданком читає присвячене перегонам видання Racing Post.
Зазначається, що більша частина виграшу в перегонах іде тренерам коней, хоча Букінгемський палац і відмовляється надати цю інформацію, стверджуючи, що це приватна справа.