Одинадцятикласник Андрій Лісовий зі Сміли на Черкащині добре освоїв 3D-моделювання, тобто створення тривимірної моделі об’єкта. «За допомогою тривимірної графіки можна не тільки створити точну копію предмета, який існує насправді, — каже Андрій, — а й розробити щось абсолютно нове й фантастичне».
Учень наполегливо працював над створенням моделі корони Володимира Великого. Потрудитися довелося багато, адже корона має кілька сотень деталей, і кожну необхідно створювати вручну. Особливо трудомісткою виявилася робота над кристалами, декоруванням. Зате тепер проєкт школяра ввійшов у десятку переможців Всеукраїнського конкурсу з інформаційних технологій для дітей та молоді iTalent. У ліцеї, де навчається юнак, урочисто привітали його з перемогою.
Це не перший успішний проєкт Андрія. Його графічна модель Національної бібліотеки України також мала неабиякий успіх. Нині хлопець працює над втіленням інших задумів.