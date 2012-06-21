Вірус COVID-19 не тільки вражає легені хворого, а може також стати причиною утворення тромбів. Такого висновку дійшли вчені з університетської лікарні міста Льовен (Бельгія). Згідно з дослідженнями, проведеними у цій лікарні, тромби стали причиною смерті від 30 до 40% пацієнтів з діагнозом «коронавірус». «Під час розтину ми побачили не лише картину вірусної пневмонії, а й згустки крові у невеликих артеріях», — розповів завідувач відділення інтенсивної терапії лікарні Льовена Гріт Мейфройд, пише Brussels Time.
Подібну картину спостерігають лікарі в госпіталях Нідерландів. Американські лікарі також підтверджують, що у 20-40% пацієнтів з коронавірусом спостерігалися явища згущування крові. Йдеться не лише про великі згустки крові, які можуть бути дуже небезпечними та спричиняти миттєву смерть, а й про дрібні згустки у маленьких кровоносних судинах.
«Люди, яким загрожує виникнення тромбів, — це люди із зайвою вагою, діабетом або серцево-судинними захворюваннями. На нашу думку, саме тому у відділення інтенсивній терапії потрапляє так багато хворих, які, окрім коронавірусу, мають ще й ці супутні проблеми зі здоров’ям», — пояснив лікар Мейфройд. За його словами, лікарі очікували, що вірус вражатиме судини легень, як за звичайної пневмонії. Проте з’ясувалося, що він значною мірою впливає і на кров, спричинюючи її згущування. Тепер лікарі знають про ці додаткові ризики COVID-19 і прописують пацієнтам препарати, які розріджують кров і запобігають утворенню тромбів.
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