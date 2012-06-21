У Бельгії офіційно підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Про це повідомила Громадська служба охорони здоров’я країни. Небезпечний вірус виявили в одного з дев’яти бельгійців, яких було евакуйовано цими вихідними з китайського міста Ухань, звідки й почалося поширення смертельної хвороби.
По бельгійських громадян до Уханя прибув французький військовий літак. Як повідомила міністр охорони здоров’я Бельгії Меггі Де Блок, літак приймав на борт здорових громадян, а тих, у кого виявляли ознаки небезпечного захворювання, залишили на лікування в Китаї. Після прибуття до Бельгії евакуйованих доправили до військового госпіталю Недер-Овер-Гембек, де вони перебували на карантині. Після того як тест-система підтвердила, що одного з них уражено коронавірусом, його доправили в госпіталь Святого Петра у центрі Брюсселя, який спеціалізується на лікуванні подібних інфекцій. Згідно з повідомленням Громадської служби охорони здоров’я, пацієнт, чию особистість не розкривають, почувається добре й на момент проведення тестування не мав жодних симптомів небезпечної хвороби.
«Наші санітарні служби дуже уважні, маємо чудові лабораторії та лікарні, протоколи, що треба робити в підозрілих ситуаціях. Ми поінформували всіх лікарів про необхідні кроки. Іншими словами, ми вжили всіх можливих запобіжних заходів», — заспокоїла бельгійців міністр. Вона наголосила, що нині більшу загрозу для життя громадян становить сезонна епідемія грипу, ніж китайський коронавірус.
«Грип, спричинений коронавірусом, більш стрімкий, але він не такий небезпечний, як звичайний, — заявила Меггі Де Блок. За її словами, щороку сезонна епідемія звичайного грипу забирає життя тисячі бельгійців, проте підступність коронавірусу полягає у його здатності мутувати. — Тому нам не можна послабляти пильності».
Загалом у світі від нового типу пневмонії, спричиненого коронавірусом, померло 565 людей. 1198 хворих вилікували. Про це свідчать дані мапи Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, повідомляє УНІАН. Кількість хворих на планеті зросла до понад 28 280 людей.
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«Урядового кур’єра»