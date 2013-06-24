Профільне міністерство дає рекомендації щодо введення канікул, але школи можуть їх не дотримуватися. Навчальний процес може порушити погіршення ситуації з коронавірусом. Кожна школа призначає дати канікул на власний розсуд, але є загальні рекомендації для всіх навчальних закладів.

Міністерство освіти і науки рекомендує проводити канікули в такі дати: осінні — з 25 до 31 жовтня 2021 року; зимові — з 25 грудня 2021-го до 9 січня 2022 року; весняні — з 28 березня по 3 квітня 2022 року; літні мають початися першого дня червня 2022 року й тривати по 31 серпня.

Школярі відпочиватимуть і у святкові дні, оголошені вихідними: 14 жовтня — День захисників і захисниць України; 25 грудня — Різдво; 8 березня — Міжнародний жіночий день; 25 квітня — Великдень; 1 травня — Міжнародний день праці; 9 травня — День перемоги. Однак через карантин дати канікул можуть змінитися, повідомляє УНІАН. Як-от торік осінні канікули в більшості шкіл були з 15 по 30 жовтня, а після їх закінчення навчання перевели на дистанційний формат.