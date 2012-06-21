Коронавірус здатний надовго затримуватися в повітрі, поширюючись повітряно-крапельним шляхом. До такого висновку прийшли фахівці Федеральних центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Раніше вважалося, що коронавірус передається в переважній більшості випадків при досить тісних контактах, коли люди знаходяться на відстані менше 2 метрів один від одного, то тепер вчені прийшли до висновку, що дрібні частинки рідини, що виділяються при кашлі та чханні інфікованої людини, можуть перебувати в повітрі кілька годин.

Такий спосіб передачі вірусу особливо небезпечний у закритих приміщеннях, де немає достатньої вентиляції, особливо якщо люди там важко дихають, наприклад, займаючись спортом, вважають вчені. У зв'язку з цим вони рекомендували ВООЗ переглянути деякі рекомендації щодо боротьби з розповсюдженням COVID-19. При цьому, зазначають вчені, тісний контакт все ж залишається головним шляхом поширення інфекції.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»