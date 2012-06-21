Уряд і всі відповідальні служби максимально мобілізовані та скоординовано працюють, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу в нашій країні.
«В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію на всій території країни на виявлення коронавірусу. Плюс щодня ми контактуємо з ВООЗ для отримання останньої інформації про досвід різних країн: як розвивається вірус, який інкубаційний період та інше. Наші фахівці разом з міжнародними колегами спостерігають за розвитком ситуації для оперативного реагування», — наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своєму каналі в Telegram. Олексій Гончарук розповів, що уряд визначив групу країн з підвищеними ризиками зараження. Тому існує додаткова процедура контролю рейсів літаків, які прибувають до нас із цих країн. Кожен пасажир, який із зони ризику коронавірусу прибуває в Україну, проходить у наших аеропортах огляд медиків, перевіряють температуру тіла, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Якщо у людини буде виявлено симптоми хвороби, кожну область, до якої вона може прибути, ми підготували: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги. Визначено також лікарні, готові прийняти людей», — додав очільник уряду.
Прем’єр-міністр заявив, що всі евакуйовані з Китаю почуваються добре: «Про стан їхнього здоров’я мені повідомляють щодня. Їхні умови перебування в обсервації задовільні. У Нових Санжарах організовано всі необхідні умови для комфортного перебування людей: тепло, харчування, санітарно-гігієнічні засоби. Певні мобільні оператори встановили тимчасові вишки на території медичного центру для комфортного спілкування евакуйованих з рідними».