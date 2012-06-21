Під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко констатував: якби Україна в березні місяці, при поодиноких випадках виявлення коронарірусу, не запровадила жорсткий карантин, то до кінця року, ми б мали 145 тисяч померлих, тобто 1,5—2 тисячі смертей на день. Причому, не лише від коронавірусу, адже коли є колапс медичної системи, то швидка не приїжджає на виклики щодо інсультів, інфарктів тощо. Тому запровадження карантину в Україні було правильним і виправданим рішенням.
«Водночас, потім українці сприйняли пом’якшення карантину, як його скасування, і коронавірус пішов у наступ. Тому з 22 червня набуває чинності постанова уряду щодо продовження карантину до 31 липня. Встановлено чіткі вимоги дотримання карантину: обов’язкове носіння масок, не запрацюють дитячі заклади оздоровлення й відпочинку, заборонено масові заходи з кількістю осіб понад 1 на 5 квадратних метрів, обмежено кількість людей, які одномоментно можуть перебувати на території будівель, закладів громадського харчування, магазинів, — 1 на 10 квадратних метрів, заборонено перевезення пасажирів понад визначені місця для них», — зазначив Віктор Ляшко.
В разі погіршення ситуації, у деяких областях з 22 червня може бути запроваджено жорсткий карантин. Карантинні заходи посилюватимуть органи місцевого самоврядування — рішення виноситиме комісія техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій. Підвищується роль головного санітарного лікаря області, за поданням якого й виноситимуть рішення щодо накладення заборон на певні галузі діяльності. Скориговано норму щодо проведення тестувань серед населення. Її підвищено з 12 до 24 на 100 тисяч населення. Таким чином, на місцях буде стимул проводити більше досліджень ПЛР та ІФА.
Людям, які свідомо знімають маску в громадських будівлях, громадському транспорті, Віктор Ляшко каже про те, що в Україні розроблено чотири варіанти розвитку подій з коронавірусом, зокрема з його летальністю. «Якщо ми не дотримуватимемося правил адаптивного карантину, то матимемо 7 тисяч смертей до кінця року. Це найгірший — чорний сценарій. У найкращому — зеленому — сценарії йшлося про тисячу смертей, але вже наразі маємо 966. Є ще два сценарії, в яких ідеться про 4 та 2,5 тисячі смертей до кінця року. І лише, якщо дотримуватимемося рекомендацій МОЗ, тобто, якщо бізнес виконуватиме всі протиепідемічні норми, а люди носитимуть маски, дотримуватимуться соціальної дистанції та не нехтуватимуть рекомендаціями щодо дезінфекції, то ще є шанс потрапити в сценарій, де 2,5 тисячі смертей», — каже він.
І не втомлюється закликати українців дотримуватися протиепідемічних заходів в електричках, автобусах, магазинах, на ринках. Закликає також місцеву владу випустити максимальну кількість рухомого складу на маршрути, аби люди не їхали в переповненому транспорті.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»