Американські вчені вирішили вивчити потенційні шляхи поширення коронавірусної інфекції, що провокує хворобу COVID-19, і запустили дослідницьку програму Biobot, яка повинна допомогти у визначенні небезпек, пов'язаних зі стічними водами. Вчені з’ясували, що коронавірус, здатний передаватися через каналізацію, і цей факт викликає серйозне занепокоєння у авторів програми.
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Про це повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиланням на статтю, опубліковану у виданні Journal of the American Medical Association.
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Епідеміологи, біологи, інженери і комунальники з США шукатимуть вірус SARS-CoV-2, що провокує хворобу COVID-19, в людських фекаліях, що має на увазі дослідження каналізаційних мереж. Раніше вчені підтвердили, що коронавірус може поширюватися через каналізацію, тому тепер необхідно з'ясувати, наскільки серйозною може бути ця загроза.
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«Ми збираємо дані про стічні води, щоб зрозуміти, як каналізація допомагає вірусу розповсюджуватися. Підсумком проєкту Biobot повинна стати динамічна карта, за допомогою якої ми зможемо отримувати більш повну інформацію про епідемію», - розповідають автори ініціативи.
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Дослідники відзначають, що у них поки немає доказів серйозності нової загрози. Тобто, збудник коронавирусной інфекції дійсно може поширюватися в каналізаційних мережах, але навряд чи такий спосіб поширення вірусу є настільки небезпечним, якщо порівнювати його зі звичайною повітряно-крапельною або контактною передачею.Але час покаже, бо вчені не виключають і цієї загрози.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", вірус SARS-CoV-2, що провокує коронавірусну інфекцію COVID-19, може виживати в морозильній камері протягом двох років. Таку заяву, за даними видання Al Arabiya, зробив вчений Мохамад Мооті, керівник відділу інфекційних захворювань клініки Клівленда в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»