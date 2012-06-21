Міжнародний валютний фонд прогнозує уповільнення темпів зростання світової економіки через китайський коронавірус на 0,1 відсоткового пункту, до 3,2%, заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва. За її словами, в базовому сценарії економіка Китаю повернеться до нормального стану в другому кварталі, тому вплив на світову економіку буде відносно незначним і короткочасним.
«За такого сценарію, у 2020 році зростання для Китаю становитиме 5,6%. Це на 0,4 відсоткового пункту нижче, ніж січневе оновлення World Economic Outlook. Глобальне зростання буде приблизно на 0,1 відсоткового пункту нижчим», — цитує УНІАН слова Крісталіни Георгієвої.
Очільниця МВФ зауважила, що фонд розглядає і песимістичніші сценарії, згідно з якими вірус поширюватиметься довше і в глобальнішому масштабі, а наслідки для економіки будуть тривалішими. Проте МВФ готовий надати допомогу, зокрема через фонд захисту від стихійних лих. Ідеться про гранти для полегшення тягаря заборгованості бідним і найвразливішим країнам-членам.