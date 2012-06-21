У Бельгії від коронавірусу померла 12-річна дівчинка, яка стала наймолодшою жертвою цієї хвороби у Європі.
Про це під час щоденного брифінгу повідомили представники Федеральної служби громадського здоров’я.
За словами очільника урядової комісії з питань запобігання поширення Сovid-19, головного вірусолога Стівена Ван Гухта, дівчинку госпіталізували після того, як протягом трьох днів у неї спостерігалася висока температура. Тест на коронавірус виявився позитивним. Після цього стан її здоров’я стрімко погіршився. «Це те, що стосується почуттів кожного, бо ми всі батьки і просто люди, тому висловлюємо свої найщиріші співчуття батькам, родині та друзям», – сказав він.
Стівен Ван Гухт нагадав, що ускладнення, спричинені коронавірусом, можуть розвинутися у людей різного віку, хоча серед молодих це спостерігається рідко. «Ми поки що не знаємо, чому в деяких випадках розвиваються ускладнення. Важливо, щоб кожен з них розглядали окремо», – додав вірусолог.
Наразі у Бельгії нараховується понад 13 тисяч хворих на коронавірус. Від початку епідемії від цієї хвороби у країні померло 705 чоловік, з них 93 відсотки – люди, старші 65 років.
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«Урядового кур’єра»