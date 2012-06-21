Фахівці Інституту науки Вейцмана та Ізраїльського інституту біологічних, екологічних та хімічних наук вивчили багаторівневу стратегію SARS-CoV-2, яку патоген використовує для того, щоб ухилятися від імунної відповіді.



Вважається, що важкий перебіг COVID-19, яке в багатьох випадках призводить до летального результату, провокується в першу чергу дуже гострою відповіддю з боку імунної системи пацієнта, а не самою по собі вірусною атакою на організм. Але для того, щоб з’ясувати природу деструктивного впливу коронавірусу, потрібно зрозуміти, як саме SARS-CoV-2 потрапляє в клітини, обманюючи імунітет.

«Ми сконцентрувалися на вивченні молекулярних механізмів, які діють на клітинному рівні при проникненні патогена в організм. Клітини нашого організму можуть ефективно виявляти вторгнення і направляти сигнальні молекули імунітету, попереджаючи про атаку. Але у випадку з новим коронавірусом ми бачимо, що природні захисні системи не завжди працюють коректно. Імунна відповідь може затримуватися, що дозволяє вірусу зміцнитися в організмі», – кажуть ізраїльські вчені.



Дослідження показало, що секрет успіху коронавірусу криється в застосуванні багатовекторної тактики обходу імунітету. Вірус пригнічує здатність клітини виробляти білки, активно руйнує мРНК і заважає експорту інформаційних РНК з ядра в основну камеру клітини. Розуміння того, як вірус справляється з імунною системою, може привести до створення нових ефективних противірусних препаратів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»