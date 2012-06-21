У людей, які приймають ліки, що знижують рівень холестерину, при зараженні коронавірусною інфекцією хвороба може протікати в більш легкій формі. За словами вчених, щоб проникнути в захисну мембрану клітини, вірус використовує молекулу жиру.

Як пояснили фахівці, щоб інфікувати організм, SARS-CoV-2 повинен потрапити в клітину за допомогою «спільника». З'ясувалося, що таким «партнером» є холестерин, який і «відкриває» двері клітини перед вірусом, допомагаючи йому прослизнути всередину, пише Phys.org.

Без холестерину патоген не може пройти через її захисний бар'єр і викликати зараження, підкреслили вчені. «Холестерин є невід'ємною частиною мембран, які оточують клітини і деякі віруси, включаючи SARS-CoV-2. Цілком логічно, що для інфекції він буде вкрай важливий», – розповів провідний автор дослідження Кліффорд Бренгвін.

Це відкриття може пояснити, чому пацієнти з COVID-19, приймають препарати для зниження рівня холестерину, набагато легше переносять інфекцію і швидше одужують. Висновки вчених були опубліковані на порталі препринтів bioRxiv.org.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»