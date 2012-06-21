Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Напередодні розпалу сезону літніх відпусток, коли країни-члени ЄС починають знімати обмежувальні заходи, з’явився ризик, що люди ігноруватимуть усі рекомендовані застереження. Такі побоювання висловили у Європейському центрі контролю та профілактики захворювань (ECDC) у своєму новому звіті. У цьому документі проаналізовано ризики поширення COVID-19 та ймовірність зростання кількості випадків захворювання найближчими тижнями як наслідок скасування карантинних заходів.
«Пандемія ще не завершилася», — заявила директорка ECDC Андреа Аммон. За її словами, на тлі загальних тенденцій зменшення випадків захворювань по всій Європі, «все одно необхідно докладати постійних зусиль для обмеження поширюваності хвороби». «Внесок кожного має значення. Важливо дотримуватися рекомендацій щодо фізичної дистанції та високих стандартів гігієни рук і дихального етикету», — сказала очільниця ECDC.
Попри те, що тенденції до зниження захворюваності спостерігаються загалом у всіх країнах-членах ЄС та у Великій Британії, деякі країни-члени продовжують повідомляти про нові випадки зараження коронавірусом. Крім того, епідеміологічні дані свідчать, що колективний імунітет населення ЄС залишається доволі низьким. Колективні обмежувальні заходи дали змогу зупинити темпи зараження коронавірусом, і станом на 9 червня 2020 року захворюваність за останні 14 днів у ЄС скоротилася на 80% з моменту піку епідемії, який припав на 9 квітня. Початкова хвиля зараження перейшла свій пік у всіх країнах ЄС, окрім Польщі та Швеції.
Хоча жорсткі заходи фізичного дистанціювання істотно скорочують ризики зараження, вони руйнівні для суспільства як у економічному, так і в соціальному плані, пишуть експерти ECDC. Наразі, напередодні періоду літніх відпусток, оскільки країни-члени ЄС послаблюють обмеження, існує ризик того, що люди, втративши пильність і через «втому від ізоляції», не дотримуватимуться важливих застережень. Тому необхідні постійні зусилля, щоб гарантувати дотримання заходів фізичного дистанціювання, щоб обмежити поширення захворювання. Пандемія не завершилася, і гіпотетичне прогнозування свідчить про ймовірне зростання випадків зараження в осяжному майбутньому.
На цьому етапі ECDC радить дотримуватися таких заходів для зниження рівня заражуваності коронавірусом, який дасть змогу уникнути зростання кількості хворих. Кожна країна ЄС повинна мати надійну систему моніторингу для ретельного відстеження епідеміологічної ситуації. Окрім цього, уряди мають розвинути розширену стратегію тестування, спрямовану на всебічне тестування всіх хворих, які мають симптоми, асоційовані з COVID-19. Країни мають створити структури для відстеження контактів хворих, активного виявлення випадків коронавірусу на ранніх стадіях, ізоляції таких хворих.
У ECDC радять національному керівництву не вагатися і в разі потреби поновлювати карантин на конкретні групи населення чи на регіональному рівні, залежно від виникнення осередків спалаху хвороби. Експерти також нагадують, що захист найуразливіших груп населення має критичне значення, «оскільки на них припала значна частина тягаря пандемії». Окрім цього, влада має весь час нагадувати своїм громадянам, що пандемія ще не закінчена. «Люди мусять усвідомлювати, що в найближчому майбутньому заходи охорони здоров'я щодо обмеження розповсюдження вірусу продовжуватимуть впливати на те, як ми працюємо і подорожуємо та на наше дозвілля», — наголошують в ECDC.
У Центрі також пропонують урядам країн ЄС у своїй стратегії комунікації з населення застосовувати чотири головні меседжі: боротьба з пандемією — це марафон, а не спринт; ми не маємо втрачати пильність; ми маємо пристосуватися до «нового нормального» життя. Лише тоді наші спільні дії дадуть нам змогу контролювати поширення вірусу.