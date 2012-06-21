Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Коронавірус може знаходити альтернативні способи зараження клітин людини. До такого висновку прийшли вчені Вашингтонського університету в Сент-Луїсі.

Вони з'ясували, що це відбувається навіть при відсутності ангіотензину. Йдеться про перетворення ферменту ACE2 – рецептора, який служить точкою входу вірусу в клітину.

Наприклад, стало відомо, що через нові мутації коронавірус здатний заражати спочатку несприйнятливі до нього клітини аденокарциноми людини H522. Про це повідомляється в пресрелізі на Phys.org.

Раніше був виявлений механізм, за допомогою якого коронавірус SARS-CoV-2 «ламає» імунну відповідь. Про це повідомили вчені з Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. За їх словами, вірус застосовує модифікацію РНК, яка іменується N6-метіладенозіном (m6A). Вона, в свою чергу, залежить від приєднання метильної групи до аденозину (один з елементів матричної РНК). Геном SARS-CoV-2 складається з РНК, з цієї причини йому легко пристосувати m6A для своїх «потреб».