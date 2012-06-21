Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
За підсумками глобального опитування, проведеного в Австралії, Південній Африці, Мексиці, Франції, США, Німеччині, Великій Британії, Японії та Новій Зеландії, протягом карантину восьмеро з десяти респондентів вживають менше або стільки ж алкоголю, скільки й до карантину, пише Brussels Times.
Компанія YouGov опитала 11 тисяч людей у дев’яти країнах. З’ясувалося, що 84% тих, хто регулярно вживає алкоголь, не пив більше під час ізоляції, ніж до неї, а майже кожен третій зменшив кількість споживання алкоголю або повністю його припинив. Великі європейські ринки продажу алкогольних напоїв показали такі дані: 87% французів, які регулярно вживають спиртні напої, та 88% німців, також заявили, що не почали пити більше, ніж до часів епідемії коронавірусу.
«Незважаючи на повідомлення про те, що люди почали масово скуповувати алкоголь у супермаркетах, які з’являлися на початку карантину, опитування довело: переважна більшість людей продовжує пити відповідально, а багато людей скоротили кількість алкоголю або повністю припинили його пити», — пояснив результати опитування генеральний директор великої європейської компанії спиртних напоїв Ульріх Адам.
Дані ще одного опитування, проведеного в травні 2020 року, засвідчило, що споживачі мають намір витрачати значно менше грошей на алкоголь у майбутньому. Наразі в Бельгії споживчі витрати на алкоголь скоротилися на 18% у Бельгії, у Данії — на 20%, в Італії — на 29%, у Франції — на 33% та на 43% у Польщі.