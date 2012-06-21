У окупованому проросійськими збройними формуваннями Донецьку після тривалого заперечення про розповсюдження і зафіксовані випадки коронавірусної інфекції таки повідомили про перший випадок небезпечного захворювання. Керівник так званого «міністерства охорони здоров’я» «ДНР» Ольга Довгошапко навіть не приховувала, що вражена хворобою жінка разом із чоловіком та дитиною приїхала до міста з Москви і занедужала через кілька днів. Наразі потерпіла госпіталізована до інфекційного відділення і отримує відповідне лікування. Під наглядом лікарів також перебувають члени родини хворої та особи, з якими вона в останній час контактувала.
Про коронавірус та карантин у ОРДЛО на офіційному рівні заговорили тільки після того, як небезпеку визнали цілком реальною «куратори» в себе вдома, тобто на території РФ. Втім, оскільки приховувати захворювання було важче й важче, не так давно у «ДНР» повідомили, що з підозрою на коронавірус госпіталізували понад 130 людей, а ще 8747 осіб перебувають на домашній самоізоляції.
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»