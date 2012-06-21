Коронавірусна інфекція COVID-19 у різних людей протікає по-різному: у когось симптомів зовсім немає, і присутність в організмі вірусу можна виявити тільки спеціальним аналізом, у декого симптоми слабкі, в когось перебіг хвороби складніший, але є багато й таких, кого потрібно підключати до апарату штучної вентиляції легенів, щоб врятувати життя.

До того ж, новий коронавірус по-різному позначається на дихальній системі. Лікарі щоденно фіксують у хворих на COVID-19 якісь недихальні симптоми: біль у м'язах, ниркову недостатність, є пацієнти, у яких інфекція позначається на роботі мозку. Різноманітність симптомів і їх непедбачуваний прояв говорять про те, що класифікація хвороби на легку, середню і важку занадто недосконала, і що різні прояви COVID-19 потрібно систематизувати точніше.

Співробітники Боннського університету та інших європейських наукових центрів пропонують класифікувати випадки COVID-19 за реакцією імунної системи. Точніше, за активністю генів у імунних клітинах. Будь-яка інфекція, потрапивши в організм, змушує клітини якось реагувати, синтезувати ті або інші білки, перебудовувати свій обмін речовин тощо. В залежності від того, як розвивається хвороба, буде змінюватися і активність генів.

Дослідники проаналізували роботу імунних генів у 95 людей, серед яких були як здорові, так і хворі на різні формами COVID-19. У статті в Genome Medicine йдеться, що в результаті дослідження хворих поділити на п'ять груп: до двох віднесли пацієнтів з важкою формою COVID-19, до інших трьох потрапили пацієнти, у яких хвороба протікала легко. Цікаво, що ці п'ять груп вдалося виділити завдяки стану генів у клітин нейтрофілів. Вони відносяться до класу лейкоцитів і входять у систему, що відповідає за вроджений імунітет. Вважається, що вроджений імунітет (і нейтрофіли як найважливіша його частина) включається відразу, як тільки в організм потрапляє щось вороже. Клітини і білки вродженого імунітету борються не з конкретним збудником, а з патогеном взагалі.

Нейтрофіли першими прибувають туди, де хвороба пошкоджує тканини, і від нейтрофілів багато в чому залежить, як буде розвиватися запалення. Лише потім підтягуються клітини, які синтезують антитіла вже проти конкретної бактерії або вірусу. І ось, з’ясувалося, що на коронавірус SARS-CoV-2 нейтрофіли реагують п'ятьма різними способами.

Цікавим є і те, що зміни в активності генів у нейтрофілів з потраплянням в організм SARS-CoV-2 відрізняються від змін в активності генів, коли нейтрофіли реагують на грип, або туберкульозну бактерію, або на ВІЛ, або коли починається ревматоїдний артрит – запальне аутоімунне захворювання. Тобто реакція нейтрофілів у цьому сенсі дійсно досить специфічна. Цілком ймовірно, що з їх допомогою можна буде визначити і різновиди однієї і тієї ж інфекції.

Тут ще потрібно зрозуміти, як пов'язані між собою конкретний набір симптомів з тим чи іншим типом хвороби з тих п'яти, які вдалося виявити зараз. Можливо, у COVID-19 насправді більше типів, ніж можна визначити за нейтрофілами. Як би там не було, більш детальна класифікація коронавірусної інфекції допоможе, по-перше, з клінічними прогнозами – і лікарі, і хворі будуть краще знати, до чого готуватися, а по-друге, з пошуком нових ліків і вакцин.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»