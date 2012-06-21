На Рівненщині стартували сільськогосподарські ярмарки під назвою «Покрова-2018». Тож селяни мають можливість реалізувати продукцію, городяни – відносно недорого зробити запаси на зиму.
Подібні ярмарки – гарна традиція, започаткована в обласному центрі добрий десяток років тому. Втім, вона швидко «пішла» і в райцентри та селища міського типу. Тож у зеніті осені - в жовтні - Рівненщина залюбки ярмаркує.
…Традиції цього дійства (інакше й не скажеш) сягають щонайменше 1930 року, коли в Рівному пройшли перші Волинські торги (останні пройшли в 1938-му), а місто стало торговою столицею не лише Волині, а й Східної Польщі. Торгівля ж бо з давніх-давен була головним заняттям рівнян і, відповідно, їхнім заробітком.
«Самі ж бачите: одні прицінюються, інші-он уже залюбки їдять свіженький шашлик та куліш», – каже начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Надія Переходько, яку зустрічаю тут таки, на ярмарку.
Згадане управління, а ще асоціація фермерів та приватних землевласників Рівненщини і є організаторами ярмарків. На їхнє прохання фермери, агровиробники та переробники реалізують тут продукцію власного виробництва за її собівартістю. Чого варта лише жива риба: короп – по 50 гривень за кілограм, карась – по 40, - чи не вдвічі дешевше, ніж на ринку! Тож і не дивно, що саме вона побила всі рекорди першого ярмарку.
М’ясо, молочна група, овочі, цукор, найрізноманітніші саджанці та, звичайно ж, мед – який ярмарок без нього?! А кооператори, що традиційно зайняли цілий ряд, пропонували розмаїття кондитерської та кулінарної продукції, квашення та соління.
Голова асоціації фермерів та приватних землевласників Андрій Кузьмич каже, що перший «улов» виявився вдалим – реалізували понад 100 тонн продукції. Втім, ярмарки лише розпочалися: тож зробити запаси на зиму, кажуть селяни, встигнуть усі охочі.