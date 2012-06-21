Реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, створили й відкрили в Національному агентстві з питань запобігання корупції. Реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вказані дії, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру через такі правопорушення.
Довідку стосовно юридичних осіб формують на основі даних, вказаних в ЕЦП (електронний цифровий підпис) юридичної особи, шляхом пошуку в реєстрі за найменуванням юридичної особи, кодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб— підприємців і громадських формувань, ідентифікаційним кодом юрособи іншої країни (для нерезидентів). Зареєстрований користувач може отримати довідку про себе на основі персональних даних, вказаних у його ЕЦП, повідомляє Укрінформ. Реєстр безплатний і доступний через офіційний сайт НАЗК. Передбачено функцію самостійного безплатного отримання довідки юрособами — учасниками публічних закупівель.