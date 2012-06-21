Днями правоохоронці Сумщини зловили на хабарі лікаря-ветеринара Сумського прикордонного інспекційного пункту. Працівниця зажадала від громадянина 4 тисячі гривень за надання фіктивного ветеринарного свідоцтва на чотирьох кошенят породи мейн-кун, щоб вивезти їх до Польщі.
Цьому передувало звернення сумчанина до ветеринарної установи, він попрохав надати відповідний документ. Щоб не робити обов’язкових проб на захворювання, ветеринар запропонувала спрощену угоду: за кожне кошеня — тисяча гривень. Але оборудку припинили правоохоронці, які затримали працівницю неподалік робочого місця під час одержання обумовленої суми.
Як повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, за цим задокументованим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Якщо вину підозрюваної буде доведено, їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна.