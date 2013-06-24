Уряд спрямував додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. З них 6,6 млрд грн спрямують на «єВідновлення» для ВПО з тимчасово окупованих територій. Ці кошти забезпечать житло для понад 3300 родин, які мають статус учасника бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

«Держава надає житлові ваучери на суму 2 мільйони гривень на одну людину або сім’ю, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території. За ними можна придбати житло на первинному чи вторинному ринку або сплатити перший внесок чи погасити іпотечний кредит на новобудову», — повідомила очільниця уряду.

Податися на програму «єВідновлення» за компонентом «Житло для ВПО з ТОТ» можна через Дію, а найближчим часом — також у ЦНАПах або в нотаріусів.

1,1 млрд грн спрямують на будівництво соціального орендного житла. Його надаватимуть маріупольцям, які втратили домівки через війну. Житло зможуть отримати 505 родин переселенців з Маріуполя.

«Уряд продовжує залучати додаткове фінансування, щоб забезпечити житлом усіх заявників», — зазначила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Уже найближчим часом, після завершення бюджетних процедур, люди зможуть бронювати кошти та придбати житло. Інструмент дає змогу отримати допомогу від держави навіть тоді, коли житло залишилося на тимчасово окупованій території. Підтримка людей, які були змушені залишити домівки через окупацію, — один з головних пріоритетів роботи Міністерства розвитку громад та територій. Це лише початок фінансування програми. Паралельно ми працюємо з міжнародними партнерами та донорами, щоб розширити її фінансування», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Наразі за програмою подано понад 32 тисячі заяв. Із них понад 20 тисяч уже отримали позитивні рішення від профільних комісій у громадах.

Функціонал бронювання коштів і подальшого використання ваучерів уже підготовлено. Отримувачі зможуть використати їх для придбання житла на первинному або вторинному ринку, інвестування в новобудову, зокрема на сплату першого внеску погашення платежу за іпотечним кредитом, повідомляє Мінрозвитку.